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Омская область закрепилась в тройке лидеров среди регионов Сибири по объемам отправки продукции агропромышленного комплекса в Китай. По данным Россельхозбанка, за десять месяцев на регион пришлось 13 % от общего потока агроэкспорта в КНР.

Наиболее заметную динамику демонстрируют поставки сладостей: за три квартала отгрузки шоколадных кондитерских изделий выросли более чем в два раза в натуральном выражении.

– Они пользуются невероятным спросом, который продолжает расти, – отметил директор Омского регионального филиала Россельхозбанка Лев Янеев.

Эксперты отмечают, что отечественные производители успешно наращивают продажи не только сырьевых товаров, но и продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.