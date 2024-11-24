Владелец Кармело Никотра оценил свое заведение в 6 млн рублей.

На Любинском проспекте в Омске выставили на продажу итальянский бар Aperitivo за 6 млн рублей. Заведение расположено в фуд-пространстве «Люба, давай!» и занимает арендуемое помещение площадью 110 кв. м.

Владелец бизнеса готов отдать новому владельцу все, даже алкоголь и сопровождение от итальянского бренд-шефа.

– Вместимость внутри – до 40 посадочных мест. В летний период добавляются 24 места на летней веранде, – указано в объявлении. – Вы получите все права на бизнес, оборудование, коммерческие связи, товарный остаток в том числе по алкогольной продукции, наработанную целевую аудиторию. При сохранении концепции гарантируем сопровождение от итальянского бренд-шефа.

Известно, что собственником объекта является Кармело Никотра, женившийся на омичке и открывший в прошлом году заведение с кухней и вином со своей родины.

Владелец бара объяснил продажу переездом в другой регион и готов предоставить рассрочку. Это уже третья попытка реализации объекта. Так, в прошлом году бизнесмен просил за бар 12 млн рублей, а в начале нынешнего года – уже 4 млн рублей. Судя по всему, эти усилия не увенчались успехом.