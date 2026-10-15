В России стоимость «блатных» номеров достигает 26 миллионов

Расценки на регистрационные знаки с «крутыми» номерами впечатляют.

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На рынке частных объявлений появилась подборка регистрационных знаков для автомобилей, стоимость которых достигает 26 миллионов рублей. Об этом сообщается в публикации Life.ru, основанной на данных сервисов объявлений, актуальных на середину октября 2026 года.

Самый дорогой регистрационный знак А888АА с кодом региона 97. За него просят 26 миллионов рублей. За комбинацию А444АА 77 выставили цену в 22 миллиона, а вариант А888АА 99 стоит 20 миллионов рублей.

Номер А100АА 150 из Московской области обойдется в 18,6 миллиона рублей. За отдельный лот с частично скрытой комбинацией А00*АА 777 выставили счет в 16,5 миллиона.

Встречаются в подборке и другие впечатляющие суммы: за А080АА 77 и А009АА 190 просят по 11 миллионов рублей, тогда как А889АА 99 выставлен за 10 миллионов. Даже относительно недорогие варианты стоят несколько миллионов – так, А038АА 77 предлагают приобрести за 7,5 миллиона, А002АА 90 – за семь миллионов, а за некоторые другие сочетания продавцы хотят получить по 4,5 миллиона рублей.

Большая часть объявлений приходится на Москву и Подмосковье, хотя предложения встречаются также в Краснодарском крае, Свердловской области и Санкт-Петербурге. Указанные суммы представляют собой запрашиваемые цены, а не стоимость подтвержденных сделок.