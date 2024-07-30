Бизнес располагается в селе Серебряное Горьковского района.
В Омской области выставили на продажу базу отдыха «Белая вежа», которая располагается в селе Серебряное Горьковского района. За свой бизнес владелец хочет получить 108 млн рублей.
Площадь базы составляет 7 га. На территории стоит трехэтажный гостиничный корпус, 15 деревянных домиков, коттедж на 10 человек, кафе, две бани, беседки, два декоративных пруда, горнолыжный спуск, складские помещения, вольеры с оленями и павлинами, дендропарк и т. д.
– Перспективность: рельеф и привлекательность местности позволяют организовать дополнительные источники дохода или изменить направленность объекта. Это могут быть корпоративная база отдыха, загородный клуб, гостевая усадьба с дендропарком, арт-площадка, оздоровительный комплекс, – сообщается в объявлении.
Причину продажи владелец не сообщает.