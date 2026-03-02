В Омске появятся сразу две новые радиостанции

Точная дата старта эфира пока не уточняется.

Фото: t.me/universus_neuro_bot

В минувшую среду, 25 февраля, федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию определила победителей конкурса на право ведения наземного эфирного вещания на конкретных частотах.

Отметим, что Комиссия по телерадиовещанию, которая занимается распределением частот для радио и телевидения, была создана в 1999 году.

В Омске радиостанция SPUTNIK получила частоту 98,5 МГц, а «Орфей» – 99,7 МГц. Когда они начнут полноценное вещание, пока не уточняется.

Радио SPUTNIK принадлежит МИА «Россия сегодня», делает ставку на новости, аналитические программы, интервью и авторские проекты. В России его можно слушать более чем в двадцати крупных городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Красноярск, Новосибирск и Ростов-на-Дону. За пределами страны станция вещает на 13 языках более чем в 130 городах мира. Главным редактором на сайте указана Маргарита Некрасова.

«Орфей» принадлежит ООО «Корпорация «ОКНО» и вещает классическую музыку. FM-версия станции начала работу в 1995 году, а с 2008 года доступна в FM-эфире Москвы».

Станция доступна слушателям не только в столице, но и в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Кургане, Липецке, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Санкт-Петербурге, Смоленске, Сочи, Туле и Хабаровске.