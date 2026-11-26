Фото: Пресс-служба Центра «Мой бизнес» Омской области

В Омске прошел съезд лидеров бизнеса – 2026. Мероприятие организовали по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», одной из площадок стала секция «Финансирование: разбор 5 реальных кейсов» в конгресс-холле. Организаторы съезда – Министерство экономического развития Омской области, Центр «Мой бизнес» и Омская «ОПОРА РОССИИ».

На секции выступили начальник Регионального гарантийного центра Александр Пьянов, управляющий Региональным фондом микрофинансирования Игорь Клюев, менеджер Регионального фонда развития промышленности Дарья Сошка и представители банков. Разобрали кейс строительства склада площадью 12 тыс. кв. метров: компания планировала вложить в объект 300 млн рублей. Участникам предложили инвестиционный или проектный кредит с обеспечением землей и будущим объектом, а также факторинг под дебиторскую задолженность и отдельное финансирование оборотных расходов.

Еще один кейс – сеть из трех салонов красоты, которая планировала открыть четвертый и нуждалась в 16 млн рублей на ремонт, оборудование и запуск. Ремонт предложено финансировать банковским кредитом с поручительством гарантийного фонда, оборудование – приобрести в лизинг и за счет микрозайма. Руководитель компании «РЕЗАЛТСИБ» Павел Бражник также участвовал в разборе.

В банках доступны инвестиционные, оборотные и контрактные кредиты, лизинг оборудования и техники. Промышленным предприятиям доступна поддержка Фонда развития промышленности Омской области, льготные займы предоставляет Омский региональный фонд микрофинансирования. Региональный гарантийный центр дает поручительство до 70 % суммы кредита, льготные условия действуют для приоритетных отраслей и женского предпринимательства. Эксперты рекомендовали соотносить будущие выплаты с возможностями компании, а при выборе финансирования учитывать сроки проекта, поступление выручки и график платежей.

Напомним, что съезд лидеров бизнеса – 2026 анонсировали как итоговое деловое мероприятие с главной темой «Ресурсы для роста»: участники должны были обсудить финансирование, налоговые изменения, новые рынки и внедрение искусственного интеллекта, а также подготовку компаний к работе в 2027 году.