В Муромцевском районе Омской области закончен ремонт участка автодороги Омск – Муромцево – Седельниково протяженностью три километра – работы шли на отрезке с 219-го по 222-й км. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко; Трассу обновили в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы «Единой России».
Подрядчиком выступила организация ДРСУ № 6, которая провела полное обновление дорожного полотна. Специалисты ликвидировали деформации и неровности, усилили основание и уложили двухслойный асфальтобетон. Помимо этого, укреплены обочины, нанесена разметка и смонтированы новые дорожные знаки, а на остановках общественного транспорта приведены в порядок посадочные площадки и автопавильоны.
Ремонт трассы на этом не закончится: на 2027 год намечено обновление следующего отрезка – с 222-го по 230-й км. Постепенное приведение дороги в порядок, как отмечается, повысит безопасность поездок и сделает условия движения комфортнее для всех автомобилистов, которые пользуются этой трассой.