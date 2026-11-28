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Вчера, 27 ноября, на заправках в Омске снова подорожал бензин – все марки прибавили по 20 копеек. Теперь литр А-92 на АЗС «Газпромнефти» стоит от 64,19 до 65,16 рубля, А-95 – от 69,11 до 70,06 рубля, G-95 – от 70,71 до 71,66 рубля. За G-100 просят от 98,7 до 99,2 рубля, дизельное топливо обойдется в 82,5–83,47 рубля, газ – в 31–31,25 рубля, а КПГ – в 32,84–33,22 рубля.

На «Татнефти» АИ-92 стоит 63,8–64,42 рубля, АИ-95 – 68,7–69,31 рубля, дизель – 81,95–82,65 рубля. На «Юнигазе» А-92 UNI оценили в 65,17 рубля, А-92 «Евро» – в 64,52 рубля, А-92 Экто – в 63,97 рубля. А-95 UNI стоит 71,07 рубля, А-95 Экто – 69,77 рубля, А-98 UNI – 99,97 рубля. Газ продают по 33,9 рубля, дизель «Евро» – по 82,67 рубля, ДТ UNI – по 83,12 рубля, ДТА Евро – по 82,82 рубля, ДТ Экто – по 82,57 рубля.

На «Топлайне» А-92 стоит 64,54–65,54 рубля, А-92 Reactive – 66,14–66,59 рубля, А-95 – 69,44–70,44 рубля, А-95 Reactive – 71,04 рубля, А-98 – 99,99 рубля. Газ здесь стоит 33,65–35,45 рубля, дизель – 82,82–83,27 рубля, метан – 33,22 рубля, СПГ – 55–56 рублей.

Напомним, что в сентябре премиальный бензин АИ-98 на омских заправках подорожал на рубль за литр, а к 11 октября его средняя стоимость в регионе превысила 100 рублей и достигла 101,62 рубля.