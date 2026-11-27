Фото: Omskinform.ru

Автомобилистам могут разрешить устанавливать тонировку, не мешающую обзору дороги, за дополнительную плату. Такую возможность обсуждают депутаты фракции «Новые люди», сообщил РИА Новости вице-спикер парламента Владислав Даванков. По его мнению, оформить услугу можно было бы через государственный сервис.

– Оплачиваете тонировку раз в год, абонемент на нее – и пожалуйста: ты можешь ею пользоваться. Если не оплатил ее раз в год, то получаешь штраф, – цитирует политика РИА Новости.

Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что годовой абонемент позволил бы учесть интересы водителей, предпочитающих тонированные стекла, но не желающих ухудшать видимость. По его словам, после экспертного обсуждения депутаты перешли к подготовке законодательной инициативы.

– Мы как раз с экспертами обсуждали, что если какой-то уровень (тонировки. — Прим. Ред.) не мешает обзору, видимости, то надо людям это разрешить, как и с тюнингом, за дополнительную плату. Это на этапе подготовки самого законопроекта мы сейчас обсуждаем с правительством, – добавил Даванков.

Отметим, что согласно законодательству, уровень светопропускаемости лобового и передних боковых стекол не может быть ниже 70 %. Заднюю часть автомобиля разрешается тонировать без ограничений при наличии наружных зеркал заднего вида с обеих сторон. Вместе с тем зеркальная тонировка запрещена на любых стеклах.