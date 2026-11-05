Бывший вице-мэр Омска Денежкин возглавил компанию по торговле яйцами

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С 3 ноября бывший заместитель мэра Омска Денис Денежкин занял пост генерального директора ООО «Литан Групп». Компания специализируется на оптовой торговле молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами.

До Денежкина эту должность несколько месяцев занимал Сергей Клепцов. Согласно данным корпоративного сайта, «Литан Групп» выступает управляющей компанией группы предприятий пищевой промышленности. В ее состав входят «Азовская птицефабрика» и «Литан фуд», занимающийся переработкой куриного яйца в меланж.

Совокупная среднесписочная численность работников активов на конец 2025 года достигала 130 человек, а выручка превышала 1 млрд рублей. Чистая прибыль при этом значительно скромнее: у омского «Литан Групп» она составляет около 1,4 млн рублей, примерно такой же показатель у птицефабрики.

Ранее Денежкин руководил БУЗОО «Медицинский информационно-аналитический центр» и ныне ликвидированным ООО «Агрохолдинг Дружино». Он также входит в советы директоров ОАО «Корпорация развития Омской области» и «Омского аэропорта», работал вице-мэром Омска и директором департамента имущественных отношений городской администрации, а в 2021 году прошел процедуру банкротства.

Отметим, что в конце октября Денежкин оформил права собственности на «Литан Групп» и связанные с этим юрлицом дочерние структуры.