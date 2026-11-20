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Жители Омска обратились к городской администрации с просьбой запретить продажу петард. По словам одного из горожан, спокойно передвигаться по улицам стало невозможно, поскольку дети разных возрастов бросают пиротехнику прямо под ноги прохожим.

– Огромная просьба к администрации города! Запретите уже продажу петард в городе! Невозможно ходить спокойно. Дети разных возрастов бросают их под ноги прохожих, – попросил омич.

В обсуждении высказался и другой житель города, который скептически отнесся к подобным инициативам и отметил, что из-за отдельных нарушителей не стоит вводить тотальные запреты. Он привел в пример недавний конфликт со множеством ножевых ранений между двумя пьяными мужчинами и с иронией предложил в таком случае запретить алкоголь и ножи, а заодно и само их употребление.

Между тем в Омской области уже готовят масштабные ограничения в сфере розничной торговли в отношении других товаров: с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года в регионе планируют ввести запрет на продажу вейпов.