Герой России займет кресло в омском Заксобрании вместо экс-мэра Фадиной

Избирательная комиссия Омской области зарегистрировала нового парламентария Законодательного собрания восьмого созыва. Обладателем мандата стал 54-летний Андрей Тимошенко, имеющий звание Героя России. Вопрос о передаче ему депутатского места рассмотрят на пленарном заседании во вторник, 20 октября.
Новому депутату достанется мандат, освободившийся после ухода Оксаны Фадиной. На первом заседании парламента 30 сентября она получила статус сенатора Совета Федерации и досрочно сложила депутатские полномочия.
Андрей Тимошенко родился в Фергане в апреле 1972 года. После окончания Рязанского училища ВДВ в 1993 году он командовал взводом воздушно-десантной дивизии, а спустя год отправился в командировку в Чечню. В новогоднюю ночь 1995 года его десантно-штурмовая группа участвовала в захвате здания совета министров в Грозном, сумев выйти из окружения после потери связи со штабом. За проявленный героизм офицеру присвоили звание Героя Российской Федерации весной того же года.