Плюс 600 саженцев: Омск присоединился к созданию «Кедрового леса Памяти»

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Накануне на территории природного рекреационного комплекса «Старозагородный» была высажена аллея из 600 трехлетних кедровых сосен. Омск вслед за сельскими районами присоседился к созданию «Кедрового леса Памяти», призванного увековечить подвиги предков. Проект приурочен к предстоящему 100-летнему юбилею Великой Победы. Стоит амбициозная цель – создать на территории Омской области 100 000-й «Кедровый лес Памяти».

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Проект реализуется министерством природных ресурсов и экологии Омской области, БУ «Управление по охране животного мира», АНО «Беловодье», а также Омским строительным колледжем.

К высадке саженцев присоединились неравнодушные омичи. В том числе подростки из «Движения Первых», а также члены спортивной команды «Астафьева Движ».

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У Верхнего озера собралось примерно 150 омичей. Работа была организована четко. Вся территория была заранее размечена: колышками отмерили интервал в 6 метров. Чтобы в дальнейшем взрослые деревья друг другу не мешали.

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Перед тем как приступить к посадке деревьев, прошла танцевальная разминка.

Лидер «Астафьева Движ» Татьяна Астафьева рассказала, что члены команды пришли с семьями, зафиксировали на видео место посадки своих саженцев и даже дали имена маленьким кедрам. Обязались следить за тем, как деревья будут приживаться.

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Министр природных ресурсов и экологии Омской области Евгений Ковтун подчеркнул, что выбор места обусловлен его статусом областной собственности, нахождением в оперативном управлении по охране животного мира и живописной локацией в центре города, которая в будущем станет излюбленным местом отдыха омичей.

Уточним, что рекреационный комплекс расположен в границах улиц Красный Путь и Березовой. Большая часть территории до недавнего времени пустовала. Сейчас здесь прорисовываются контуры будущей Тропы здоровья. Перед высадкой саженцев землю распахали с помощью техники.

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– Планируется, что здесь появится современная рекреационная зона с качественным благоустройством: появятся дорожки, скамейки. Это будет «территория тишины» для прогулок и отдыха. В настоящее время проект находится на стадии эскизного проекта, решается вопрос финансирования. Рассматриваются возможности государственно-частного партнерства и сотрудничества с крупными компаниями, – отметил Евгений Ковтун.

Параллельно с высадкой новых деревьев проводится кронирование существующих, что необходимо для безопасности и дальнейшего роста растений. Территория, несмотря на текущее «дикое» состояние, оценивается как крайне перспективная для развития.

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Заведующая сектором по развитию особо охраняемых природных территорий регионального минэкологии Инна Гречина рассказала, что за кедровой аллеей будут присматривать, в том числе сотрудники дендросада имени Гензе, расположенного по соседству.

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Каждое молодое деревце, на вид совсем крошечное, обеспечили защитными ограждениями. Теперь важно, чтобы омичи бережно отнеслись к будущему лесу и не тревожили молодую поросль. Растет кедровая сосна очень медленно, зато живет долго, до трехсот и более лет, главное – не мешать.