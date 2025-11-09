Сорвались дети: у подъезда жилого дома в Омске уже месяц не могут закопать яму

Глубокая траншея с трубами находится в опасной близости от крыльца.

тг Жесть Омска

Жители одного из дворов по улице 20-го Партсъезда жалуются на огромную яму, вырытую коммунальщиками возле их подъезда. Она появилась около месяца назад, но закапывать траншею никто не поторопится. Недавно в яму упали дети.

– Улица 20-го Партсъезда, 26. Разрыто было еще 13 октября. Яма находится прямо у дверей подъезда. Ребятишки уже туда сорвались, когда в школу шли. Ждете тяжелых травм или еще большей трагедии? – цитирует омичей телеграм-канал «Жесть Омска».

Ранее «Омск-информ» сообщал о работах по восстановлению благоустройства после ремонта тепловых сетей, который проводила «Тепловая компания». По словам директора департамента контроля мэрии Омска Марка Рогозина, в этом году ресурсники разрыли более 1000 мест. При этом в планах на год восстановление благоустройства предусмотрено только по 700 адресам.