Омск-Информ
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·Общество

Омичей призывают к осторожности.

В пешеходной зоне моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра провалился асфальт. Сообщение об этом появилось накануне в телеграм-канале «Омск Live». 

– Кошмар просто, а если в этот момент идти, и тут такое, слава богу, так, а если прям на сквозняк провалится, – комментирует публикацию один из пользователей.

Это уже второй случай обрушения дорожного покрытия на мосту за эту неделю. Ранее сообщалось, что на набережной имени Академика Каримова у Юбилейного моста появилась яма глубиной два метра.

Администрация города пока не прокомментировала данную ситуацию.

1938
·Общество

Омичей призывают к осторожности.

В пешеходной зоне моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра провалился асфальт. Сообщение об этом появилось накануне в телеграм-канале «Омск Live». 

– Кошмар просто, а если в этот момент идти, и тут такое, слава богу, так, а если прям на сквозняк провалится, – комментирует публикацию один из пользователей.

Это уже второй случай обрушения дорожного покрытия на мосту за эту неделю. Ранее сообщалось, что на набережной имени Академика Каримова у Юбилейного моста появилась яма глубиной два метра.

Администрация города пока не прокомментировала данную ситуацию.

1938