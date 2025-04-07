Омск-Информ
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·Происшествия

Яма глубиной два метра появилась рядом с местом прошлогоднего обвала.
На набережной имени Академика Каримова у Юбилейного моста вновь образовалась большая яма. Фотографиями с ямой омичи поделились в паблике «Инцидент Омск». В прошлом году поблизости также возник провал, который впоследствии засыпали песком и заасфальтировали. 
Место прошлогоднего ремонта пока остается в сохранности, но совсем рядом открылась новая, более глубокая яма глубиной около двух метров. Внутри нее видны мусор и вода. Трещины проходят через все ограждение и часть тротуара, создавая риск дальнейшего разрушения пешеходной зоны.
Мэрия Омска пока что никак не прокомментировала данную ситуацию.
·Происшествия

Яма глубиной два метра появилась рядом с местом прошлогоднего обвала.
На набережной имени Академика Каримова у Юбилейного моста вновь образовалась большая яма. Фотографиями с ямой омичи поделились в паблике «Инцидент Омск». В прошлом году поблизости также возник провал, который впоследствии засыпали песком и заасфальтировали. 
Место прошлогоднего ремонта пока остается в сохранности, но совсем рядом открылась новая, более глубокая яма глубиной около двух метров. Внутри нее видны мусор и вода. Трещины проходят через все ограждение и часть тротуара, создавая риск дальнейшего разрушения пешеходной зоны.
Мэрия Омска пока что никак не прокомментировала данную ситуацию.