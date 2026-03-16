·Общество

Провал в бездну: в Омске на тротуаре появилась бездонная яма

По словам омичей, опасный кратер возникает на этом месте каждый год.

В Омске на пешеходном переходе возле техникума строительства и лесного хозяйства образовалась пугающая яма, глубина которой, по оценкам очевидцев, достигает трех метров. Провал возник прямо на тротуаре в районе слияния улиц Тварковского и Андрианова. Омичи, опубликовавшие кадры с места происшествия в социальных сетях, утверждают, что из-за темноты внутри разлома буквально «не видно дна».

– В Нефтяниках на слиянии улиц Тварковского и Андрианова на переходе у техникума строительства образовалась яма глубиной около 3 метров (дно не видно!), – рассказали очевидцы.

Несмотря на серьезную опасность для прохожих, сейчас «бездонная яма» лишь наспех обнесена сигнальной лентой, которая вряд ли станет надежной преградой в темное время суток. Местные жители отмечают, что грунт и асфальт в этой локации проваливаются ежегодно.

·Общество

Провал в бездну: в Омске на тротуаре появилась бездонная яма

По словам омичей, опасный кратер возникает на этом месте каждый год.

В Омске на пешеходном переходе возле техникума строительства и лесного хозяйства образовалась пугающая яма, глубина которой, по оценкам очевидцев, достигает трех метров. Провал возник прямо на тротуаре в районе слияния улиц Тварковского и Андрианова. Омичи, опубликовавшие кадры с места происшествия в социальных сетях, утверждают, что из-за темноты внутри разлома буквально «не видно дна».

– В Нефтяниках на слиянии улиц Тварковского и Андрианова на переходе у техникума строительства образовалась яма глубиной около 3 метров (дно не видно!), – рассказали очевидцы.

Несмотря на серьезную опасность для прохожих, сейчас «бездонная яма» лишь наспех обнесена сигнальной лентой, которая вряд ли станет надежной преградой в темное время суток. Местные жители отмечают, что грунт и асфальт в этой локации проваливаются ежегодно.