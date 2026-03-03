Известному омскому застройщику грозит реальный срок за почти готовый дом

Предприниматель отрицает крупные дефекты, но расследование это не останавливает.

omskinform.ru

Следственный комитет по Омской области продолжает расследование нарушений при строительстве двух многоэтажек на улице Перелета. Руководителям подрядных организаций, а также директору регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Поводом для разбирательства стало игнорирование прав омичей, вложивших средства в возведение жилья. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства махинаций.

Напомним, что уголовное преследование началось в феврале текущего года. По версии правоохранителей, ответственные лица застройщика и профильной некоммерческой организации осознанно пошли на подлог. Зная о наличии серьезных строительных дефектов и незавершенности ряда критически важных работ, они фиктивно оформили документы о готовности зданий.

Это позволило незаконно ввести дома в эксплуатацию и начать заселение жильцов. В результате дольщики получили квартиры, фактически непригодные для полноценного проживания. Руководителям организаций грозит до 10 лет лишения свободы.

Однако, как рассказал «Омск-информу» владелец компании «СПК «Дорстрой» Рафаел Авеян, дом на улице Перелета в ЖК «Весна» на Левобережье выполнен без существенных недостатков. А выявленные экспертизой нарушения будут устранены.