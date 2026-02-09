Застройщик отрицает наличие крупных дефектов в проблемном доме на Перелета в Омске

Известный омский строитель Рафаел Авеян заявил, что потерпел на объекте 180 миллионов убытков.

Фото: Сергей Мельников

Дом на улице Перелета в ЖК «Весна» на Левобережье выполнен без существенных недостатков. А выявленные экспертизой нарушения будут устранены. Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии «Омск-информу» владелец компании «СПК «Дорстрой» Рафаел Авеян.

Сроки сдачи подрядной организацией двух домов на улице Перелета переносились, экспертиза выявила недочеты при возведении объектов, по итогам судебных разбирательств застройщик выплатил штраф.

А 2 февраля силовики возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), но обвинение пока никому не предъявлено.

По версии следствия, руководители двух строительных компаний и должностные лица некоммерческой организации, ответственные за достройку домов, знали о том, что работы не завершены и здания имеют серьезные дефекты. Тем не менее они незаконно оформили завершение строительства и подали документы на ввод домов в эксплуатацию, после чего жильцы начали заселяться.

Известный омский строитель Рафаел Авеян изложил свое видение этой ситуации. По его словам, дом переменной этажности сдали в ноябре прошлого года. Предприниматель убежден, что здание строили строго по проекту. И все претензии следовало адресовать проектировщику. Компания терпит многомиллионные убытки.

– Сейчас следственный комитет с экспертизой и жильцами поехали туда, у кого есть к нам претензии. Но могу сказать, что мы исполняли работы строго по проекту, не имея права шагнуть ни вправо, ни влево, – пояснил бизнесмен редакции. – Если выявлены дефекты, то все претензии должны быть адресованы к проектировщику. Был вопрос по отоплению, там тоже все выполнено в соответствии с проектом. По крыше были нарекания, но на нее пять лет гарантии, сейчас она не протекает. На каком основании возбуждено уголовное дело? Мы не воровали, все делали правильно. На сегодняшний день только на этом объекте у меня 180 млн рублей убытков.

При этом выявленные дефекты компания собирается устранить до конца февраля.

– У нас сейчас на объекте работают 40 человек. Мы не отказываемся от мелких недочетов. До 15 февраля мы устраним все замечания. Максимум до конца месяца, – подчеркнул Авеян.

90 процентов квартир в доме уже заселены, и, по словам строителя, жильцы остаются довольны.

– Для меня это унизительно. Да, по срокам мы не справились. Но мы за свой счет сделали авторский надзор и устраним все недочеты, – добавил застройщик.

Проблемные многоэтажки на улице Перелета в ЖК «Квартал Романтиков» для дольщиков начала возводить в 2014 году ООО «Красноярская строительная компания». Но застройщик обанкротился, бывших владельцев обвинили в мошенничестве.

Жилой квартал переименовали в «Весну». СПК «Дорстрой» взялся завершить недострой летом 2023 года. За это компания получила от Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области 597 млн рублей.