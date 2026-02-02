Дольщики в ловушке: омские дома с дефектами заселили вопреки закону

Руководители компаний и должностные лица знали о проблеме.

omskinform.ru

Омский следком возбудил уголовное дело по факту нарушения прав участников долевого строительства двух домов на улице Перелета в Омске. Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, руководители двух строительных компаний и должностные лица некоммерческой организации, ответственные за достройку домов, знали о том, что работы не завершены и здания имеют серьезные дефекты. Тем не менее, они незаконно оформили завершение строительства и подали документы на ввод домов в эксплуатацию, после чего жильцы начали заселяться.

Из-за этих действий права дольщиков были существенно нарушены: дома остались недостроенными, и граждане фактически лишены возможности пользоваться своими квартирами.

В настоящее время следствие изъяло документы, назначило судебные экспертизы и допрашивает свидетелей и потерпевших. Также проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и выявление виновных.

