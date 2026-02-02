Омский следком начал расследовать трагический пожар в Таврическом

По предварительной версии, пожар произошел из-за короткого замыкания.

Фото: t.me/mchs_omsk

Следственное управление СК России по Омской области начало проверку по факту смерти пожилой женщины во время пожара в частном доме в рабочем поселке Таврическое в конце января.

По предварительным данным, пожар 30 января произошел из-за короткого замыкания, вызванного неисправной электропроводкой.

В настоящее время следователи осмотрели место происшествия и назначили пожарно-техническое исследование для установления причин и обстоятельств возгорания. Кроме того, для выяснения всех деталей происшествия проводятся опросы очевидцев.

Сотрудники следственного комитета также напомнили жителям о соблюдении правил пожарной безопасности. При отоплении нельзя использовать печи с трещинами на дверцах, растапливать их легковоспламеняющимися жидкостями, оставлять топящиеся печи без присмотра или поручать надзор за ними малолетним детям.

Также при эксплуатации электросетей и электрических приборов запрещается использовать поврежденные провода, самодельные нагревательные устройства, одновременно включать несколько мощных приборов или самостоятельно проникать в электрощит. В случае отключения электроэнергии следует незамедлительно вызывать дежурного электромонтера.