Омский следком начал расследовать трагический пожар в Таврическом

Следственное управление СК России по Омской области начало проверку по факту смерти пожилой женщины во время пожара в частном доме в рабочем поселке Таврическое в конце января.
По предварительным данным, пожар 30 января произошел из-за короткого замыкания, вызванного неисправной электропроводкой.
В настоящее время следователи осмотрели место происшествия и назначили пожарно-техническое исследование для установления причин и обстоятельств возгорания. Кроме того, для выяснения всех деталей происшествия проводятся опросы очевидцев.
Сотрудники следственного комитета также напомнили жителям о соблюдении правил пожарной безопасности. При отоплении нельзя использовать печи с трещинами на дверцах, растапливать их легковоспламеняющимися жидкостями, оставлять топящиеся печи без присмотра или поручать надзор за ними малолетним детям.
Также при эксплуатации электросетей и электрических приборов запрещается использовать поврежденные провода, самодельные нагревательные устройства, одновременно включать несколько мощных приборов или самостоятельно проникать в электрощит. В случае отключения электроэнергии следует незамедлительно вызывать дежурного электромонтера.
Напомним, что ранее в ГУ МЧС рассказали о том, сколько пожаров произошло в регионе за первый месяц этого года.