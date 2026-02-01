Стало известно, сколько огненных ЧП произошло в Омской области в январе

Большинство пожаров случилось в жилых домах.

Фото: vk.com/mchsomsk55

Стало известно, сколько пожаров произошло в регионе за первый месяц 2026 года. По данным ГУ МЧС по Омской области, в январе огнеборцы ликвидировали свыше 200 возгораний. Проишествия не обошлись без трагических последствий: погибли 13 человек, еще 11 получили травмы. При этом пожарным удалось спасти 50 человек.

Основной удар пришелся на жилой сектор – именно там произошло более 70 % всех пожаров. Чаще всего причиной возгораний становились нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования – зафиксировано 72 таких случая.

Почти вплотную к ним идут проблемы с печным отоплением: из-за неисправных или неправильно используемых печей произошло 69 пожаров. Еще 47 возгораний случилось из-за неосторожного обращения с огнем.

МЧС России советует соблюдать простые правила пожарной безопасности: регулярно проверять электропроводку и не допускать перегрузки сети, следить за состоянием печей и дымоходов, а также установить пожарные извещатели, чтобы вовремя обнаружить возгорание.

Напомним, ранее в Омской области произошел пожар в хозпостройке, в ходе которого пострадал мужчина.