Мужчина пострадал при мощном пожаре в хозпостройках Омской области

Причины произошедшего выясняют специалисты.

Фото: vk.com/mchsomsk55

Вчера, 31 января, в 11:12 в Любинском районе произошел пожар в хозяйственных постройках с пострадавшим. Площадь возгорания составила около 130 квадратных метров, существовала угроза распространения огня на соседние дома.

К ликвидации пожара привлекли 8 сотрудников МЧС России с двумя единицами техники, а также специалистов Пожарно-спасательной службы Омской области и добровольную пожарную охрану.

В результате происшествия травмирован мужчина, его состояние уточняется. Открытое горение полностью ликвидировали в 12:38.

Сотрудники МЧС продолжают устанавливать причины возгорания.