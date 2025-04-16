Жители смогут въехать в долгожданные квартиры уже в июне.

На улице Перелета в Кировском округе завершается подготовка к сдаче жилого комплекса, строящегося более 10 лет. Как сообщили в региональном минстрое, в легендарном долгострое 353 квартиры, из которых 324 принадлежат участникам долевого строительства.

Строительство этого дома началось в 2014 году, застройщиком выступала «Красноярская промышленная компания». По данным следствия, руководство застройщика обмануло дольщиков на общую сумму 364 млн рублей. В 2020 году «Красноярская промышленная компания» была признана банкротом.

Окончательные строительные работы ведет ООО «СПК «ДорСтрой». Сейчас рабочие устанавливают окна и двери, заканчивают монтаж внутреннего отопления и занимаются отделкой фасада. Государственную итоговую инспекцию запланировано провести 26 мая, а официальная передача готового дома жильцам намечена на июнь 2025 года.