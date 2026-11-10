Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

«Фармакопейка» прокатила Москву и прописалась обратно в Омске

Аптечная сеть «Фармакопейка» сменила прописку с московской на омскую.
Аптека лекарства

Владеющая торговым знаком «Фармакопейка» компания «Медэкспорт – Северная Звезда» сменила адрес регистрации: с 5 ноября она числится в Омске. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Фирма, занятая оптовой продажей фармацевтической продукции, появилась в Омске в 2008 году. В декабре 2015-го она перебралась в столицу – тогда предприниматели связывали переезд с экономической целесообразностью. Более десяти лет компания была «прописана» в Москве, а теперь вернулась на прежнее место.

С 2014 года пост генерального директора занимает Олег Милютин, которому также принадлежит 56,4 % уставного капитала. Оставшиеся 43,6 % числятся за вторым учредителем – Сергеем Милютиным. По сведениям Rusprofile, в 2025 году выручка ООО «Медэкспорт – Северная Звезда» достигла 16 млрд рублей, а прибыль выросла до 122 млн.

Читайте также

·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

«Фармакопейка» прокатила Москву и прописалась обратно в Омске

Аптечная сеть «Фармакопейка» сменила прописку с московской на омскую.
Аптека лекарства

Владеющая торговым знаком «Фармакопейка» компания «Медэкспорт – Северная Звезда» сменила адрес регистрации: с 5 ноября она числится в Омске. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Фирма, занятая оптовой продажей фармацевтической продукции, появилась в Омске в 2008 году. В декабре 2015-го она перебралась в столицу – тогда предприниматели связывали переезд с экономической целесообразностью. Более десяти лет компания была «прописана» в Москве, а теперь вернулась на прежнее место.

С 2014 года пост генерального директора занимает Олег Милютин, которому также принадлежит 56,4 % уставного капитала. Оставшиеся 43,6 % числятся за вторым учредителем – Сергеем Милютиным. По сведениям Rusprofile, в 2025 году выручка ООО «Медэкспорт – Северная Звезда» достигла 16 млрд рублей, а прибыль выросла до 122 млн.

Больше по тегу - #аптека
Рубрика - Экономика/Бизнес