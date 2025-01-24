Долгие годы набережная Тухачевского была темным и опасным местом для прогулок.

В Омске построили две линии наружного освещения. Фонари появились на набережной Тухачевского на участке от улицы Ивана Алексеева до улицы Кемеровской, а также на улице 36-я Северная (от Вавилова до Герцена).

С иском об организации наружного освещения в суд пошла прокуратура Центрального округа. Требования надзорного органа были удовлетворены.

– В настоящее время департаментом строительства администрации города Омска с привлечением ООО «СибРегионСвет» завершены работы по строительству линий наружного освещения, – сообщили в прокуратуре.

Набережная Тухачевского, где наконец-то поставили фонари, является популярным у омичей местом для прогулок и занятий спортом. Долгие годы из-за отсутствия освещения делать это было небезопасно.