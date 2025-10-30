Омск-Информ
·Общество

Бульвар Архитекторов во мраке: в Омске в темноту отключают фонари

Горожане просят перенастроить уличное освещение.

Жители Омска и Омской области начали жаловаться в соцсетях на темноту. По словам горожан, фонари на Левобережье выключают слишком рано, еще до рассвета.

– Каждое утро, в 7:20, выключают уличное освещение, и бульвар Архитекторов погружается во мрак. Может быть, стоит пересмотреть время отключения уличного освещения? – отмечает автор одного из постов.

На раннее выключение фонарей жалуются и жители населенных пунктов в Омской области.

vk.com

