От побед к провалам: поход «Авангарда» за Кубком Гагарина может закончиться раньше времени

За месяц до старта плей- офф омская команда чередует яркие победы с откровенными провалами.

Hawk.ru

В конце марта в КХЛ стартует главная и самая напряженная часть сезона – плей-офф. К этому этапу «Авангард» подходит в статусе одного из лидеров Восточной конференции и команды с одними из лучших показателей в лиге.

«Омск-информ» проанализировал текущее турнирное положение омичей, их форму, ключевые статистические показатели, а также сильные и уязвимые стороны состава, чтобы понять, на какой результат команда может рассчитывать в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина.

Фото: hawk.ru

Что говорит турнирная таблица

После 57 матчей «Авангард» занимает второе место на Востоке. У команды 84 очка и 41 победа: 31 – в основное время, 5 – в овертайме и еще 5 – по буллитам. Проиграли «ястребы» всего 13 раз. Разница шайб составляет +58 (192–134) – один из лучших показателей в лиге, во многом достигнутый за счет надежной игры в обороне.

От лидера конференции – «Металлурга» – омичи отстают на 7 очков. С учетом текущей формы можно предположить, что «Авангард» финиширует в топ-4 Востока, а значит, начнет плей-офф на домашнем льду. Этот фактор нередко становится решающим в одном-двух ключевых матчах серии.

Hawk.ru

Против статистики не попрешь

«Авангард» – лучшая команда лиги по игре в большинстве. После 57 матчей омичи реализовали 51 из 163 попыток численного преимущества – 31,3 %. В большинстве команда провела 241 минуту 20 секунд, что в среднем составляет чуть более четырех минут за игру.

Уверенно «ястребы» действуют и в меньшинстве. В таком формате команда отыграла 337 минут 20 секунд – почти по шесть минут за матч. Соперники получили 197 попыток реализовать большинство, но сумели забросить лишь 30 шайб – показатель нейтрализации составляет 84,8 %. Более того, омичи трижды отличились, играя в меньшинстве.

Фото: hawk.ru

Против лома нет приема

Подбор игроков у «Авангарда» сейчас один из лучших в лиге. Главный тренер Ги Буше получил карт-бланш на трансферы и активно им воспользовался. Для усиления состава клуб даже пошел на нестандартные ходы при оформлении нападающего Кирилла Пилипенко.

Летом прошлого года команду покинули прежние лидеры – Рид Буше и Владимир Ткачев, и руководство клуба полностью поддержало эти изменения. Взамен Ги Буше привез из Канады знакомых игроков – Максима Лажуа, Джозефа Чеккони и долгожданного Эндрю Потуральски. Защитники быстро закрепились в команде, а форвард, хоть и не стал вторым Ливо (в прошлом сезоне нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо побил снайперский рекорд КХЛ; с Потуральски они выступали в одной лиге, и зачастую Ливо уступал ему по статистике), стабильно приносит пользу – как результативной игрой, так и большим объемом черновой работы. Нападающий видится одним из ключевых скрытых козырей «Авангарда». Его богатый бомбардирский опыт в АХЛ позволяет форварду компенсировать уход прежних лидеров, усиливает атакующую линию команды. Таким образом, нападающий может стать одной из определяющих фигур «ястребов» в матчах плей-офф.

Фото: hawk.ru

Если говорить о лидерах в атаке, помимо Потуральски, выделяются Константин Окулов, Майкл Маклауд и Василий Пономарев. Последний, на первый взгляд, не выглядел серьезным усилением, однако быстро доказал свою ценность, уверенно действуя как в равных составах, так и в большинстве и меньшинстве.

Маклауд еще в прошлом сезоне практически не имел равных на точке вбрасывания даже в самые ответственные моменты. В текущем чемпионате он принял участие в 965 вбрасываниях, выиграв 629 из них, что соответствует впечатляющему показателю 65,2 %.

Окулов же взял на себя роль звездного забивного форварда и, судя по всему, не собирается сбавлять темп. На данный момент он занимает первую строчку в списке бомбардиров команды: за 57 матчей нападающий забросил 19 шайб и отдал 43 результативные передачи, оставаясь одной из ключевых фигур в атакующей игре «Авангарда».

Защитная линия остается серьезной, хотя и нестабильной в отдельных эпизодах. Особенно выделяется капитан команды Дамир Шарипзянов, который одинаково полезен как у своих ворот, так и у чужих. Со знаком минус можно отметить игру Артема Блажиевского: несмотря на опыт, он периодически допускает «детские» ошибки и зарабатывает необязательные удаления.

С вратарями у «Авангарда» полный порядок. Никита Серебряков второй сезон подряд доказывает, что входит в число лучших голкиперов лиги. Подстраховывает его Андрей Мишуров, который, несмотря на отдельные ошибки, к плей-офф способен выйти на прошлогоднюю форму, а это уже серьезная головная боль для соперников.

Фото: t.me/omskiyavangard

Глубина есть, но поможет ли?

При этом состав команды имеет свои недочеты – в основном из-за идеи главного тренера, который редко подключает в «Авангард» молодежь из фарм-клуба. Сбалансированный основной костяк создает ощущение устойчивости, однако ключевой вопрос на дистанции - насколько этого ресурса хватит в плей-офф. В регулярном чемпионате этот фактор удается компенсировать, но в матчах на вылет проблемы с глубиной состава и физической готовностью игроков неизбежно выходят на первый план.

Так, в сериях против соперников, делающих ставку на силовой и вязкий хоккей, у «Авангарда» могут возникнуть серьезные сложности. Даже единичные травмы, как в случае с Александром Волковым, заметно сужают возможности для ротации. Теоретически ситуацию можно было бы частично исправить за счет игроков ВХЛ на двусторонних контрактах, однако по ходу сезона Ги Буше привлекал лишь Даниила Чайку и Павла Леуку, и то в самом начале чемпионата. Остальные резервисты в нынешнем виде вряд ли готовы выдерживать тот объем и интенсивность работы, который стабильно выполняют хоккеисты основного состава.

Фото: hawk.ru

Бью, бил и буду бить

Стиль «Авангарда» при Ги Буше – быстрый, энергичный и агрессивный хоккей, но при этом дисциплинированный. Команда строит игру вокруг надежной обороны и резких контратак, быстро выходит из зоны, активно прессингует и старается контролировать шайбу.

В атаке омичи действуют зрелищно и результативно, эффективно работают спецбригады. При правильном исполнении такой стиль способен работать против любого соперника. По словам самого Буше, схожую модель использует сборная Канады. Кроме того, аналогичный подход принес Кубок Гагарина ярославскому «Локомотиву» в прошлом сезоне.

Однако февральский отрезок в исполнении «Авангарда» получился крайне неровным и наглядно продемонстрировал текущие проблемы команды со стабильностью. Месяц начался с уверенных выездных побед над московским «Динамо» и «шанхайскими драконами», однако затем «ястребы» неожиданно провалились в домашнем матче с «Автомобилистом». После этого даже встреча с аутсайдером чемпионата – «Адмиралом» – далась омичам с большим трудом: победу удалось вырвать лишь в серии буллитов.

Казалось, что команда нашла нужный ритм после двух ярких побед над «Трактором» и «Амуром» со счетом 6:2, но уже в следующем матче «Авангард» вновь оступился, проиграв казанскому «Ак Барсу» – 2:5. А в последней игре против «Сибири», занимающей восьмое место в Восточной конференции, омичи сумели сравнять счет только в концовке, а итоговую победу добыли вновь лишь по буллитам.

Пока трудно однозначно сказать, чем вызваны такие перепады – временными игровыми недопониманиями или спадом физической готовности. Однако на финише «регулярки» «Авангарду» жизненно важно обрести стабильность: в плей-офф подобные «качели» могут привести к вылету уже в первом или втором раунде. В то же время, если тренерский штаб сумеет выправить ситуацию, Кубок Гагарина может и должен переехать из Ярославля в Омск, даже если команды встретятся в очной дуэли.