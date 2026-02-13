«Авангард» после напряженной борьбы «расстрелял» «Амур» в конце матча

Омичи успешно били по воротам хабаровцев каждую минуту.

Сегодня в Хабаровске состоялся матч «Авангарда» и «Амура». Счет на табло под конец матча составил 6:2 в пользу омичей.

Первая шайба оказалась в воротах хозяев на 11-й минуте первого периода. Автором первого в матче гола стал Дмитрий Рашевский.

Хабаровцы смогли нагнать омичей только во втором периоде. «Тигр» Артем Шварев сравнял счет на 9-й минуте второго отрезка игрового времени. Период завершился красиво и стремительно, но с равным счетом: Василий Пономарев вывел «ястребов» вперед на 17-й минуте, однако хабаровец Ярослав Лихачев сумел сравнять счет уже через несколько десятков секунд.

На 5-й минуте третьего периода дебютной шайбой отличился новичок «Авангарда» Кирилл Пилипенко. Однако гол новичка «ястребов» не стал победным. Четвертую шайбу «Авангарда» забросил Константин Окулов за 5 минут до конца матча. Эндрю Потуральски отличился пятой шайбой на 17-й минуте последнего периода, а уже через минуту ворота хабаровцев «добил» и Николай Прохоркин.

Напомним, что следующая игра пройдет в Омске 15 февраля. «Авангард» встретится с челябинским «Трактором».