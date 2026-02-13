Омск-Информ
·Спорт

Один из лучших нападающих прошлого сезона забросил первую шайбу за «Авангард»

Пилипенко пополнил состав омичей в конце трансферного окна.

Сегодня, 13 февраля, проходит матч между омским «Авангардом» и хабаровским «Амуром».

По ходу встречи в третьем периоде удалось отличиться новичку «ястребов» Кириллу Пилипенко. Отметим, что это дебютная шайба нападающего в составе «Авангарда». За омичей форвард проводит уже пятую игру.

В этом сезоне Пилипенко сыграл 25 матчей, забросил 7 шайб и сделал 2 результативные передачи. За всю карьеру в лиге форвард провел 290 игр, в которых на его счету 103 гола и 102 ассиста.

Напомним, что форвард перешел в омскую команду под конец трансферного окна. Контракт с Пилипенко рассчитан до конца сезона, а его зарплата составляет 1,3 миллиона рублей. Как оказалось позже, за переходом бывшего нападающего «Северстали» скрывалась продуманная финансовая схема, которая позволила клубу одновременно усилить состав и уложиться в установленный потолок зарплат.

