Один из лучших нападающих прошлого сезона забросил первую шайбу за «Авангард»

Пилипенко пополнил состав омичей в конце трансферного окна.

Фото: t.me/omskiyavangard

Сегодня, 13 февраля, проходит матч между омским «Авангардом» и хабаровским «Амуром».

По ходу встречи в третьем периоде удалось отличиться новичку «ястребов» Кириллу Пилипенко. Отметим, что это дебютная шайба нападающего в составе «Авангарда». За омичей форвард проводит уже пятую игру.

В этом сезоне Пилипенко сыграл 25 матчей, забросил 7 шайб и сделал 2 результативные передачи. За всю карьеру в лиге форвард провел 290 игр, в которых на его счету 103 гола и 102 ассиста.