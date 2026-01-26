Стали известны детали хитрого подписания забивного форварда «Авангарда»

Эта «финансовая конструкция» позволила омичам вписаться в потолок зарплат.

Фото: severstalclub.ru

Омский «Авангард» провел один из самых неприметных, но в то же время самых выгодных трансферов на рынке последних дней. Как выяснилось, за подписанием экс-нападающего «Северстали» Кирилла Пилипенко стояла сложная «финансовая конструкция», позволившая клубу не только укрепить состав, но и вписаться в потолок зарплат. Об этом рассказал хоккейный журналист Иван Невский.

– «Северсталь» отправила права на защитника Захара Докичева, играющего в НМХЛ, в «Авангард», получив взамен денежную компенсацию. Компенсация эта, как сообщает «СЭ», составила 50 млн рублей. А по сути, это деньги за переход Пилипенко, – поделился Невский в своем телеграм-канале.

Отметим, что «Северсталь» расторгла контракт с форвардом по обоюдному согласию и выплатила Пилипенко компенсацию в размере 20 млн рублей. В результате череповецкая команда осталась в плюсе на 30 миллионов рублей, а «Авангард» получил возможность вписаться в потолок зарплат, сохранив при этом усиление линии атаки.