«Авангард» официально подписал одного из лучших форвардов прошлого сезона

Игрок будет выступать в составе омичей под 23-м номером.

Фото: t.me/omskiyavangard

«Авангард» официально подписал экс-нападающего «Северстали» Кирилла Пилипенко. Об этом сообщили в пресс-службе команды. Контракт с форвардом рассчитан до конца сезона. Игрок будет выступать за омичей под 23-м номером.

– Рады приветствовать Кирилла Пилипенко в составе «ястребов». Мы очень хотели усилить атаку именно таким игроком, который способен нанести точный бросок в финальной стадии атаки. Очевидно, что после ярких сезонов в «Северстали» ему необходим новый вызов. Уже в понедельник игрок присоединится к команде. Когда мы его увидим на льду? Решать тренерам. Думаю, стоит учитывать тот факт, что некоторое время Кирилл был без игровой практики, – заявил генеральный менеджер Алексей Сопин.

Ранее нападающий выступал за московское «Динамо», екатеринбургский «Автомобилист», владивостокский «Адмирал», ХК Сочи и череповецкую «Северсталь».

В этом сезоне Пилипенко провел 21 матч, в которых забросил 6 шайб и отдал 2 голевые передачи. Всего в лиге форвард провел 290 игр, забросил 103 шайбы и отдал 102 голевые передачи.

Напомним, ранее инсайдеры уже анонсировали подписание игрока. Кроме того, «Омск-информ» называл игрока как возможный трансфер перед дедлайном.