«Авангард» охотится за звездой КХЛ: кто реально усилит атаку омичей

Травма Александра Волкова не торопит клуб, но выбор нового форварда может решить многое.

Фото: t.me/omskiyavangard

До закрытия трансферного окна КХЛ остается меньше полутора недель – уже 25 января клубы лишатся возможности подписывать новых игроков. «Авангард», несмотря на травму нападающего Александра Волкова и длительный срок его восстановления (его поместили в список травмированных до середины марта), выходит на рынок спокойно, действуя по заранее построенному плану.

Варианты точечного усиления атаки «ястребы» начали рассматривать еще до Нового года, поэтому нынешняя ситуация не перевела клуб в ускоренный режим. Генеральный менеджер Алексей Сопин подчеркивал , что речь идет не о срочном поиске замены, а о продуманном трансфере – игроке, который действительно усилит команду. «Омск-информ» составил список кандидатов, которые могут усилить атакующую линию «Авангарда».

Самые вероятные варианты

Фото: hclada.ru

У омского клуба уже есть приблизительный круг кандидатов. Самым логичным выглядит канадец Райли Савчук из тольяттинской «Лады». В 45 матчах он набрал 29 очков (14+15), уже адаптирован к КХЛ и получает около 30 млн рублей – редкое сочетание результативности и разумной цены. Савчук попал в расширенный список участников Матча звезд КХЛ-2026, а интерес Омска к нему был зафиксирован 12 января. По стилю игры канадец идеально подходит под систему Ги Буше, и трансфер может быть оформлен быстро.

Фото: spartak.ru

Гораздо более громкий, но и сложный вариант – Адам Ружичка из «Спартака». Интерес к словацкому форварду у «Авангарда» появился еще в августе. Это мощный центрфорвард под первое звено: рост 193 см, вес 104 кг, в этом сезоне набрал 34 очка (14+20) в 39 матчах. Его зарплата оценивается примерно в 45 млн рублей, но «Спартак» хочет выручить за него около 150 млн. Переговоры уже велись, и стороны были близки к соглашению, однако не сошлись в цене. С учетом травмы Волкова и дефицита мощного центра «Авангард» может вернуться к этому варианту.

Фото: hc-dragons.com

Еще один интересный вариант – Кевин Лабанк из «Шанхай Драгонс». Об интересе к американцу говорили еще до его перехода в КХЛ. Осенью он перебрался из НХЛ, где провел более 500 матчей, и быстро стал одним из лидеров китайского клуба: 25 очков (10+15) в 30 играх. Даже при нестабильных результатах «Шанхая» Лабанк выделяется на льду и попал на Матч звезд КХЛ. Его зарплата – около 70 млн рублей. Для «Авангарда» это вариант с упором на опыт, характер и атакующее мышление, хотя здесь могут возникнуть проблемы с потолком зарплат.

Фото: severstalclub.ru

Рискованные варианты

Нападающий череповецкой «Северстали» Кирилл Пилипенко – самый рискованный вариант среди возможных усилений. В прошлом сезоне форвард был одним из лидеров КХЛ по результативности, но сейчас у него спад: 8 очков в 21 матче и ни одного балла с октября. Переговоры по его переходу в омский клуб велись еще в 2024 году, но договориться командам так и не удалось .

Зарплата Пилипенко составляет около 45 млн рублей, и «Северсталь» готова обсуждать сделку. Для Омска это лотерея: либо форвард вернется к прежнему уровню, либо трансфер окажется ошибкой.

Вместе с Пилипенко в Омск ранее мог перейти и молодой Данил Аймурзин, но за свою лучшую пару «Северсталь» запросила почти 250 млн рублей – столько «Авангард» физически не мог заплатить. В этом сезоне 23-летний форвард набрал 29 очков в 43 матчах при зарплате в 23 млн рублей. Тем не менее череповчане не хотят расставаться с лидером атаки, а серьезный интерес Омска ранее официально отрицал агент игрока. Реально Аймурзин может оказаться в Омске только через сложный обмен.

Фото: dynamo.ru

Самый дорогой вариант

Наиболее статусный и дорогой вариант – Джордан Уил из московского «Динамо». По информации инсайдеров, «Авангард» интересовался форвардом прошлой осенью и был готов предложить однолетний контракт. Его статистика в нынешнем сезоне впечатляет: 36 очков в 44 матчах – уровень элитного форварда. Но зарплата Уила для Омска очень высокая – около 80 млн рублей, из-за чего этот вариант почти нереализуем.

В итоге все сводится к одному: «Авангард» ищет нападающего, который сразу усилит атаку и подойдет под стиль Ги Буше. На данный момент самые реальные варианты такие: Савчук – быстрый и надежный выбор, Ружичка – громкая сделка, если удастся согласовать цену, Лабанк – ставка на опыт и характер. Все остальное либо слишком рискованно, либо слишком дорого.

При этом нельзя исключать, что самые перспективные кандидаты пока остаются за кулисами, и о них станет известно только после следующего официального трансфера.