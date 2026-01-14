Нападающий «Авангарда» Волков выбыл на два месяца

Форвард внесен в список травмированных до середины марта.

Фото: t.me/omskiyavangard

ХК «Авангард» внес в список травмированных нападающего Александра Волкова. Как сообщили в клубе, после проведения дополнительных обследований и консультаций стало понятно, что он выбыл на два месяца, до середины марта.

Игрок получил травму в недавнем матче против казанского «Ак Барса» – хоккеист соперника грубо атаковал Волкова со спины.

– Нам необходимы были дополнительные обследования для Александра. Для восстановления могла потребоваться операция, но обошлось без нее. Сроки возвращения с такой неприятной травмой всегда размытые. Наша задача, чтобы Александр подошел к играм на вылет в оптимальной форме. Верим, что он вернется на лед как можно раньше, – прокомментировал ситуацию генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Ранее «Омск-информ» сообщал, что Волков может выбыть на длительный срок. Наш инсайд подтвердился.