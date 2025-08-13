Несмотря на интерес омского клуба, игрок выбрал Москву.
Словацкий нападающий Адам Ружичка продолжит карьеру в московском «Спартаке», подписав новое соглашение с клубом, сообщает хоккейный обозреватель Дмитрий Ерыкалов. Ранее сообщалось, что 26-летним форвардом интересовался «Авангард». Недавно ходили слухи о переходе хоккеиста в «Автомобилист».
– Словак и москвичи все-таки договорились. Официально об этом должны объявить в ближайшее время. Никакого обмена в «Авангард» или «Автомобилист» ожидаемо не будет, – написал Ерыкалов в своем телеграм-канале.
Как сообщает инсайдер, первоначально сторона Ружички запрашивала повышение зарплаты до 60 млн рублей, однако руководство московского клуба сумело договориться на прежних условиях – 45 млн рублей в год.
– Остается открытым вопрос, сколько словак может выбить бонусами и насколько условия по ним отличаются от того, что у Адама было в первый сезон. Я слышал о том, что дополнительно лучший снайпер «Спартака» может заработать 30–35 миллионов, – заключил Ерыкалов.
В прошлом сезоне-2024/2025 игрок провел 77 матчей, забросил 33 шайбы и отдал 24 результативные передачи. До этого Ружичка играл в «Аризоне» и «Калгари». За 117 игр в НХЛ он набрал 40 очков, из которых 14 голов и 26 голевых передач.