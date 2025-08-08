Омск-Информ
·Спорт

«Спартак» не смог договориться с форвардом о новом контракте.

Сегодня, 8 августа, стало известно, что «Автомобилист» переманил словацкого нападающего Адама Ружичку. Об этом стало известно благодаря инсайдеру Михаилу Зислису

Как ранее сообщали знакомые с ситуацией в хоккейных клубах, 26-летним форвардом интересовался «Авангард».

– Менеджмент «Спартака» так и не смог договориться со словаком о новом контракте, поэтому обменяет его в екатеринбургский клуб. Одно время реальным претендентом на игрока считался «Авангард», – сообщает Зислис в своем телеграм-канале. 

В прошлом сезоне-2024/2025 игрок провел 77 игр, забросил 33 шайбы и отдал 24 результативные передачи. До этого Ружичка играл в «Аризоне» и «Калгари». За 117 игр в лиге он набрал 40 очков, из которых 14 голов и 26 голевых передач. 

1007Олег Кипорук
