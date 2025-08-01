Ранее «ястребы» проявляли интерес к защитнику Михалу Чайковски.

«Авангард» заинтересован в подписании еще одного габаритного словака. Омичи начали охоту за Адамом Ружичкой. Об этом сообщает телеграм-канал «Трансферы КХЛ | ХОККЕЙ».

Как сообщают инсайдеры, московский «Спартак» просит за 26-летнего легионера 150 миллионов рублей.

В прошлом сезоне игрок провел 77 матчей, забросил 33 шайбы и отдал 24 результативные передачи. До этого Адам Ружичка защищал цвета «Аризоны» и «Калгари». За 117 игр в лиге он записал на свой счет 40 очков, из них 14 голов и 26 голевых передач.

Напомним, ранее сообщалось, что в сферу интересов «ястребов» попал словацкий игрок – защитник московского «Спартака» Михал Чайковски.