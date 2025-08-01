«Спартак» поместил его в список отказов.

В сферу интересов омского «Авангарда» попал габаритный словак Михал Чайковски. Об этом сообщает metaratings.ru. Рост защитника составляет 192 сантиметра, а вес 109 килограммов.

Контракт Чайковски со «Спартаком» действует до 2026 года. Сегодня, 1 августа, «красно-белые» поместили игрока в список отказов. Словак играл за москвичей последние два сезона, а до этого был в команде новосибирской «Сибири».

В прошедшем регулярном чемпионате сезона-2024/2025 33-летний защитник провел 40 игр за московский клуб. За «регулярку» хоккеист набрал 14 очков (2+12). Показатель полезности составил +7. В плей-офф прошлого сезона Чайковски не играл.

За карьеру в КХЛ словацкий хоккеист провел 444 матча. Отличился 64 заброшенными шайбами и 130 голевыми передачами. Суммарный показатель полезности составляет +70.