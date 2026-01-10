«Авангард» готовит громкое подписание в преддверии дедлайна КХЛ

Омский клуб рассматривает точечное усиление состава в атаке.

Фото: Omskinform.ru

Генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал, что перед закрытием трансферного окна омский клуб рассматривает возможность точечного усиления линии атаки. При этом он подчеркнул, что потенциальное приобретение еще одного игрока никак не связано с травмой Александра Волкова.

– У нас был план по усилению линии нападения и до травмы Александра. Будем стараться, чтобы хорошо сработать на рынке перед дедлайном. Вот как раз одного нападающего мы и хотим получить, – цитирует Сопина «Матч ТВ».

Также генменеджер прокомментировал ситуацию с эпизодом, приведшим к тяжелой травме форварда. Он сообщил, что клуб обращался в Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ с просьбой рассмотреть момент, однако санкций в отношении игрока соперника принято не было. Отсутствие наказания в «Авангарде» сочли неожиданным.