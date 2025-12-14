Омск-Информ
·Спорт

Анонсировано усиление «Авангарда» после Нового года

Клуб рассчитывает приобрести нового нападающего.

Генеральный менеджер омского хоккейного клуба «Авангарда» Алексей Сопин анонсировал усиление команды. Об этом он рассказал в программе «Наш хоккей».

– Может быть, после Нового года усилим какие-то позиции, точечно, так как места для маневра у нас практически нет. Это могут быть обмены или что-то такое. Но я уверен, что мы еще усилимся, – отметил Сопин.

По мнению генменеджера, «Авангарду» нужно усилиться именно нападающим. Однако, кто это будет, пока неясно.

