Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Потребуется операция: молодой нападающий «Авангарда» выбыл на 3 месяца

О его состоянии рассказал главный тренер хоккейного клуба.

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше рассказал о состоянии нападающего Александра Волкова, который получил травму в матче с казанским «Ак Барсом» 6 января.

– В прошлом матче его грязно атаковали в спину, после чего удаления не последовало. Видимо, это было привидение. Прогноз по восстановлению – около трех месяцев, возможно, потребуется операция, – сказал Буше на вчерашней пресс-конференции после матча с «Металлургом».

Напомним, в нынешнем сезоне 28-летний Волков сыграл в 40 матчах. Он набрал 18 очков (9+9).

·Спорт

Потребуется операция: молодой нападающий «Авангарда» выбыл на 3 месяца

О его состоянии рассказал главный тренер хоккейного клуба.

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше рассказал о состоянии нападающего Александра Волкова, который получил травму в матче с казанским «Ак Барсом» 6 января.

– В прошлом матче его грязно атаковали в спину, после чего удаления не последовало. Видимо, это было привидение. Прогноз по восстановлению – около трех месяцев, возможно, потребуется операция, – сказал Буше на вчерашней пресс-конференции после матча с «Металлургом».

Напомним, в нынешнем сезоне 28-летний Волков сыграл в 40 матчах. Он набрал 18 очков (9+9).