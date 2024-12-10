Омск-Информ
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·Спорт

Об этом заявил директор череповецкого клуба.
Директор череповецкого хоккейного клуба «Северсталь» Николай Канаков рассказал о вероятности перехода Кирилла Пилипенко в «Авангард». Как сообщает «Матч ТВ», он заявил, что такой вариант клуб не рассматривает.
– «Авангард» обращался, можно так сказать, практически во все клубы, и это не секрет. Да, к нам они обращались, но мы не рассматриваем переход Пилипенко в другой клуб. Кирилл – командообразующий игрок, – сказал Канаков.
Отметим, что «Авангард» готов был заплатить за Пилипенко 120 млн рублей. Также омский клуб рассматривал другого игрока «Северстали» Данилу Аймурзина. Ему предлагали 130 млн рублей.
·Спорт

Об этом заявил директор череповецкого клуба.
Директор череповецкого хоккейного клуба «Северсталь» Николай Канаков рассказал о вероятности перехода Кирилла Пилипенко в «Авангард». Как сообщает «Матч ТВ», он заявил, что такой вариант клуб не рассматривает.
– «Авангард» обращался, можно так сказать, практически во все клубы, и это не секрет. Да, к нам они обращались, но мы не рассматриваем переход Пилипенко в другой клуб. Кирилл – командообразующий игрок, – сказал Канаков.
Отметим, что «Авангард» готов был заплатить за Пилипенко 120 млн рублей. Также омский клуб рассматривал другого игрока «Северстали» Данилу Аймурзина. Ему предлагали 130 млн рублей.