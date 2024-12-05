Череповецкий клуб не хочет продавать Кирилла Пилипенко, но удержать его будет сложно.

Омский «Авангард» ведет переговоры о приобретении нападающего «Северстали» Кирилла Пилипенко, сообщает «Спорт-Экспресс». По данным издания, «ястребы» предложили за него крупную сумму, но череповецкий клуб не готов расставаться со своим лидером.

– Пока в Череповце не хотят продавать своего лидера. Но если «много денег» умножить хотя бы на 2, то отказаться будет сложно, учитывая, что 28-летний нападающий после окончания нынешнего сезона выйдет на рынок в качестве неограниченно свободного агента, – пишет обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

В недавнем матче в Омске, который «Северсталь» выиграла со счетом 4:2, Пилипенко провел на льду 16 минут 45 секунд и ушел со льда с показателем полезности «+2». В нынешнем сезоне на его счету 26 (14+12) очков по системе «гол+пас» за 32 матча. Пилипенко опережает всех игроков «Авангарда».