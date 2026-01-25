Омск-Информ
·Спорт

Стало известно, кто усилит «Авангард» прямо перед дедлайном

Команду пополнит бывший лидер «Северстали».

В ближайшее время состав омского «Авангарда» пополнит экс-нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко. Об этом сообщает журналист Петр Смольников со ссылкой на свои источники. Контракт с игроком будет подписан до конца сезона. За это время форвард получит 1,3 миллиона рублей.

Кроме того, хоккейное агентство Winners работает над подписанием игрока. Они опубликовали картинки с хоккеистом, на которых он уезжает от стадиона на клубном автобусе омичей.

В прошлом сезоне форвард был одним из лидеров КХЛ по результативности. Однако в этом сезоне игрок провел 21 матч, в которых забросил 6 шайб и отдал 2 голевые передачи.

Напомним, ранее «Омск-информ в своем материале отмечал, что Пилипенко находится в списке кандидатов. Отметим, что переговоры по его переходу в омский клуб велись еще в 2024 году, но договориться командам так и не удалось.

