Стало известно, кто усилит «Авангард» прямо перед дедлайном

Команду пополнит бывший лидер «Северстали».

Фото: severstalclub.ru

В ближайшее время состав омского «Авангарда» пополнит экс-нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко. Об этом сообщает журналист Петр Смольников со ссылкой на свои источники. Контракт с игроком будет подписан до конца сезона. За это время форвард получит 1,3 миллиона рублей.

Кроме того, хоккейное агентство Winners работает над подписанием игрока. Они опубликовали картинки с хоккеистом, на которых он уезжает от стадиона на клубном автобусе омичей.

В прошлом сезоне форвард был одним из лидеров КХЛ по результативности. Однако в этом сезоне игрок провел 21 матч, в которых забросил 6 шайб и отдал 2 голевые передачи.