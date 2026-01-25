Стало известно, сколько получит забивной нападающий за переход в «Авангард»

Ранее форвард выступал в составе череповецкой «Северстали».

Фото: severstalclub.ru

Стало известно, сколько получит новый нападающий «Авангарда» Кирилл Пилипенко за переход в омскую команду. ХК «Северсталь» расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию и выплатит игроку 20 миллионов рублей компенсации. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Однако новый контракт Пилипенко с омским «Авангардом» составит всего 1,3 миллиона рублей до конца сезона. Причиной этому может быть потолок зарплат омичей, который не позволяет предложить игроку гонорар покрупнее.

Напомним, что нападающий пополнил состав «ястребов» сегодня, 25 января. В текущем сезоне Пилипенко провел 21 матч, забросил 6 шайб и отдал 2 результативные передачи. Всего в КХЛ форвард сыграл 290 игр, в которых набрал 205 очков (103 шайбы + 102 передачи).