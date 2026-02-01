Омский «Авангард» разорвал московское «Динамо» на выезде

Матч завершился со счетом 4:1.

Сегодня, 1 февраля, на «ВТБ Арене» прошел матч между омским «Авангардом» и московским «Динамо». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу омичей.

На 8-й минуте первого периода гол забил капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, записав на свой счет 20-ю шайбу и тем самым установив новый рекорд команды. В конце отрезка в большинстве отличился Майкл Маклауд, сделав счет 2:0.

Второй период начался с удаления омичей. Однако игра в меньшинстве не помешала «ястребам» забросить еще одну шайбу, автором которой стал Игорь Мартынов. Тем не менее,на 31-й минуте игроки «Динамо» все же смогли сократить отставание и размочить счет.

В третьем отрезке хозяева пытались забрать преимущество, однако точку в матче поставили гости. В конце третьего периода дубль оформил Майкл Маклауд, забив по пустым воротам.

Напомним, следующая игра «Авангарда» пройдет во вторник, 3 февраля, в Санкт-Петербурге. Омичи встретятся с шанхайскими «Драконами».