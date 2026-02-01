Капитан «Авангарда» забил 20-й гол и переписал историю омской команды

Кроме того, защитника «ястребов» повторно признали лучшим игроком месяца.

Фото: hawk.ru

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов забросил первую шайбу в матче с московским «Динамо» и отметился двадцатым голом в текущем сезоне регулярного чемпионата.

В высшем дивизионе российского хоккея ни один игрок «Авангарда» не забивал такое количество шайб за регулярный чемпионат. Ранее лучшим результатом команды оставались 19 голов Семена Чистякова в прошлом сезоне.

Также отметим, что Шарипзянова уже в третий раз признали лучшим игроком месяца в своей позиции. Теперь капитан «ястребов» поднялся на 4-е место в бомбардирской гонке КХЛ, набрав 53 очка (20 голов и 33 ассиста).