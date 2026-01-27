Капитан «Авангарда» Шарипзянов стал лучшим защитником в КХЛ

«Ястреба» признали лучшим защитником 19-й недели чемпионата.

Фото: hawk.ru

Защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов в очередной раз стал лучшим в своем амплуа по итогам игровой недели чемпионата КХЛ. Для капитана «ястребов» это признание стало 12-м в карьере.

Как сообщили в пресс-службе «Авангарда», на минувшей неделе Шарипзянов провел два матча, в которых набрал 4 (2+2) очка. Его коэффициент полезности составил +5. Также на счету Дамира четыре заблокированных броска, два силовых приема и два перехвата.

Ранее Шарипзянов попал в топ-5 лучших защитников-снайперов за всю историю клуба. До этого Дамир стал первым защитником в истории КХЛ, сделавшим два хет-трика в матчах чемпионата.