·Спорт

Капитан «Авангарда» Шарипзянов установил мощный рекорд в КХЛ

Защитник впервые в истории лиги сделал два хет-трика.

На сегодняшнем матче в Челябинске, закончившемся победой «Авангарда» над «Трактором» со счетом 5:2, капитан Дамир Шарипзянов установил рекорд.

Игрок стал автором хет-трика. Таким образом игрок «ястребов» стал первым защитником в истории КХЛ, сделавшим два хет-трика в матчах чемпионата.

Ранее в карьере Шарипзянов оформил хет-трик в ворота СКА в матче 2 ноября 2023 года, который завершился победой хоккеистов омской команды со счетом 5:3.

