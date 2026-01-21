Вошел в пятерку лучших: капитан «Авангарда» Шарипзянов вписал свое имя в историю клуба

Дамир занял пятую строчку в списке лучших снайперов-защитников за 75 лет омского хоккея.

Фото: hawk.ru

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов продолжает подтверждать статус одного из самых результативных защитников омской команды. После вчерашних двух шайб в ворота «Салавата Юлаева» он стал пятым в списке лучших защитников-снайперов за всю историю клуба.

Для достижения этого результата Шарипзянову потребовалось 407 матчей. 42 шайбы защитник забросил в равных составах, 17 – в большинстве, и еще 3 раза он отличился в меньшинстве.

Как уточнили в пресс-службе «Авангарда», первое место в списке лучших защитников-снайперов клуба с результатом 94 заброшенные шайбы, заработанными за 615 матчей, занимает Виктор Архипов. Второе место закрепил за собой Дмитрий Рябыкин, забросивший 80 шайб в 642 играх. На третьей строчке располагается Юрий Рычков, имеющий на своем счету 75 шайб приблизительно за 300 проведенных матчей. Четвертый защитник рейтинга – Юрий Панов, отметившийся 73 голами в 718 матчах. Замыкает пятерку лидеров теперь Дамир Шарипзянов, на его счету 62 гола за 407 сыгранных матчей.